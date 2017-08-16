Diyaliz hastalarını uyardı

Yozgat Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Op. Dr.Çağrı Kayıpmaz, böbrek fonksiyonlarının diyaliz makinesi ile yapılarak kanda biriken zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasıyla böbrek yetmezliği yaşayan hastaların yaşam sürelerinin uzatıldığını belirterek diyaliz hastalarının dikkat edeceği noktalar konusunda uyardı.

Kayıpmaz, yaptığı açıklamada; “Günümüze kadar tıp da olan gelişmeler akabinde damar cerrahisi ve diyaliz giriş yollarındaki tecrübenin artmasıyla artık son dönem böbrek hastaları hem daha konforlu hemde daha uzun yıllar yaşayabilmektedir” dedi.

Diyalize ihtiyaç duyan hasta profili hakkında bilgi veren Kayıpmaz, şunları kaydetti:

“Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar. Ani gelişen akut böbrek yetmezliği olan hastalar. İdrar çıkışı olmayan veya azalan böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar. Hepimiz diyalize giriyor makineye bağlanıyor, kanı temizleniyor şeklinde kabaca bir bilgiye sahipiz. Biraz daha ayrıntılı diyaliz nedir diye sorgulayacak olursak; diyaliz makinesi aracılığı ile hastada bulunan diyalize uygun damar sahasından yapılır. 2-6 saat arası sürer ve dakikada 200-500 ml kanın geçişine izin verilecek şekilde hazırlanır. Makine de bulunan diyaliz solusyonu ile hastadan gelen kan arasında yarı geçirgen bir membran aracılığı ile sıvı-elektrolit dengesi hasta lehine olacak şekilde ayarlanır. Böylece böbrekleri çalışmayan hastaların kanlarında bulunan istenmeyen düzeydeki maddeler bu solusyona geçirilerek hastadan uzaklaştırılmış olur.”

İki çeşit diyaliz şeklinin bulunduğunu hatırlatan Kayıpmaz; “Hemodiyaliz (Klasik damardan uygulanan yüzde 98 ) ve periton diyalizidir(Karın içerisine yerleştirilen özel kateterler yardımı ile 2). Hastalarımız geçici diyaliz yolları ve kalıcı diyaliz yolları ile hemodiyalize girebilir.

Geçiçi Diyaliz Kateteri ( Boyun bölgesinden, ön omuz bölgesinden veya kasık bölgesinden takılan kateterler yardımı ile 30 güne kadar diyaliz işlemi gerçekleştirilebilir. )

Bu işlem Yozgat Şehir Hastanemiz günübirlik ameliyathanesinde 15 dk içerisinde lokal anestezi ile yapılmaktadır.

Kalıcı Diyaliz Kateteri ( Omuz ön bölgesinden boyuna yakın bölgeden takılan farklı bir kateter yardımı ile 90-120 güne kadar diyaliz işlemi gerçekleştirilebilir. ) Bu işlem Yozgat Şehir Hastanemiz ameliyathanesinde 30-60 dakika içerinde lokal anestezi ile yapılmaktadır.

KALICI DİYALİZ YOLLARI

AV Fistül: Ön kol veya kol da 1 adet atardamar ile 1 adet toplardamar arasında bağ kurulması işlemidir. Bu işlem sonrası atardamara bağlanan toplardamar 4-6 hafta içerisinde gelişerek olgunlaşır ve büyür. Bu sayede hastalar katetere ihtiyaç duymadan enfeksiyondan korunarak diyalize girme şansına erişir. Bu işlemler Yozgat Şehir Hastanemiz ameliyathanesinde lokal anestezi ile sadece o bölge uyuşturularak narkoz almadan 30-120 dakika içerisinde yapılmaktadır.

Greftli AV Fistül : Kol da damar yapısı sıkıntılı olan hastalarda veya müteakip sefer açılan ve tıkanan fistülü olan hastalarda atardamar ile toplardamar arasına yapay damar grefti konularak yapılan ameliyatlardır. Yozgat Şehir hastanemiz ameliyathanesinde lokal anestezi ile 120-180 dk içerisinde yapılmaktadır” diye konuştu.

Kayıpmaz, hastaların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin ise şunları kaydetti:

“Diyetisyenimiz tarafından kendilerine verilen KBY diyetine sıkıca uymalılar.

Sıvı alımları uzman kontrolünde hesaplanarak yapılmalı.

Kateteri olan hastalar enfeksiyondan korunmak için mutlaka düzenli aralıklarla pansuman yaptırmalılar.

Fistül ameliyatı olan hastalar fistül açılan kollarını korumalılar, o koldan kan aldırmamalılar, tansiyon ölçtürmemeliler ve hiçbir girişimsel işleme müsaade etmemelilerdir.

Fistül ameliyatı sonrası düzenli pansuman yaptırmalılar. Fistülün olgunlaşıp hazır hale geldiğini anlamak için kalp damar cerrahisi ve nefroloji doktorlarına müracaat etmeliler. Fistül açılan eli, istirahat ederken altına yastık konulup yukarda tutmalılar. Fistül açılan eli , avuç içlerine aldıkları stres topu veya yumuşak bal mumu nu sıkarak egzersiz yapmalılar. Düzenli aralıklarla KVC ve Nefroloji doktoruna muayene olmalılar. Kendilerine verilen diyaliz günlerini aksatmamalılar. Yozgat Şehir Hastanemizde tüm fistül ameliyatları yapılmakta ve kateterler takılmaktadır. Ayrıca nefroloji ve kalp damar cerrahisi klinikleri her gün aktif olarak görev yapmakta olup 50 hastalık diyaliz unitemizde tüm hastalarımıza hizmet vermektedir” dedi.

