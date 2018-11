DiYABETLi SAYISI ARTIYOR

Dünyada görülme sıklığı hızla artan ve önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen diyabet hastalığına dikkati çekmek amacıyla, hastanenin poliklinik girişinde açılan stantta, dileyen tüm ziyaretçilere ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı. Dağıtılan bilgilendirici broşürlerde ise halk arasında ‘şeker hastalığı’ olarak bilinen diyabetin tanımı, sebepleri ve kontrol altında tutulması için yapılması gerekenler hakkında bilgiler sunuldu. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Dr. Mahmut Apaydın, “İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi tarafından Sağlık Bakanlığı'nın sahada lojistik işbirliği ile gerçekleştirilen 'Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması ‘ 2010 yılı raporuna göre, Türkiye’de 7 milyon diyabet hastası bulunuyor. Bir başka ifadeyle her 11 kişiden 1’i diyabetlidir. Bu sayının 2035 yılında 12 milyonu bulacağı tahmin edilmektedir” dedi.

Diyabetin ciddi sağlık sorunlarına neden olan kronik bir hastalık olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Mahmut Apaydın, “Tüm dünyada ve ülkemizde sıklığı gittikçe artmaktadır. Bu artış hızına dikkat çekmek ve diyabet farkındalığını arttırmak için 1991 yılından itibaren her yıl tüm dünyada ‘Dünya Diyabet Günü' kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve her yıl farklı bir mesaj işlenmektedir 2018 yılında ‘Diyabet ve aile’ teması ön plana çıkarılmaktadır. Uzun süreli, ilerleyici bir hastalık olan diyabet ciddi komplikasyonlara neden olmaktadır. Hastalığın her döneminde hastalarımızın desteğe ihtiyacı olabilmektedir. Bu destek ihtiyacı bazen fiziksel yardım şeklinde bazen ise psikolojik destek şeklindedir” diye konuştu.

Uzm. Dr. Mahmut Apaydın, Diyabet hastalığının uygun tedavi, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ile kontrol altına alınabildiğini ve olası komplikasyonları önlemenin de mümkün olduğunu ifade ederek, hastalara düzenli hekim kontrolünün önemini bir kez daha hatırlattı.