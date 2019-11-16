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Diyabete dikkat çekildi

YOZGAT’ta Diyabet Günü nedeniyle yapılan etkinliklerle, diyabete dikkat çekilip, uyarılarda bulunuldu.

Diyabete dikkat çekildi

YOZGAT’ta Diyabet Günü nedeniyle yapılan etkinliklerle, diyabete dikkat çekilip, uyarılarda bulunuldu.

16 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Diyabete dikkat çekildi

Yozgat Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metobolizma Uzmanı Dr. Özden Özdemir Başer, Diyabet Hemşiresi Şehri Arslan ile birlikte hastane personeline Diyabet hakkında eğitim verdi. Yozgat Diyabet Derneği ise farklı etkinlikler yaptı. Yozgat Belediyesi hizmet binasına girişine kurulan stantta şeker ölçüm testleri gerçekleştirdi. Bu bireylerin çoğunluğunun düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı, dengeli beslenme, sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğuna dikkat çekildi. Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolünün bulunduğu, sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi. 

Anahtar Kelimeler:
Diyabete Dikkat çekildi
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