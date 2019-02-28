Diyabet hastalarına spor önerisi

En önemli etkinin spor olduğunun altı çizilerek, Tip 2 diyabetlilerde hareketli bir yaşam ve egzersiz yapmak, ortaya çıkmış diyabeti bile geri döndürebildiği hatırlatıldı. Açıklamada, ‘Tip 1 diyabetli bireylerde de spor yapıyor olmak kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır ve komplikasyon riskini azaltır. Spora başlamadan önce doktorunuzla görüşüp, spor planı oluşturmanız önemlidir’ denildi.