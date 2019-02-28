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Diyabet hastalarına spor önerisi

YOZGAT Diyabet Derneği, diyabetin önlenmesinde, diyabetten korunmada, diyabet tedavisinde sporun önemine dikkat çekti.

Diyabet hastalarına spor önerisi

YOZGAT Diyabet Derneği, diyabetin önlenmesinde, diyabetten korunmada, diyabet tedavisinde sporun önemine dikkat çekti.

28 Şubat 2019 Perşembe 00:00
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Diyabet hastalarına spor önerisi

En önemli etkinin spor olduğunun altı çizilerek, Tip 2 diyabetlilerde hareketli bir yaşam ve egzersiz yapmak, ortaya çıkmış diyabeti bile geri döndürebildiği hatırlatıldı. Açıklamada, ‘Tip 1 diyabetli bireylerde de spor yapıyor olmak kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır ve komplikasyon riskini azaltır. Spora başlamadan önce doktorunuzla görüşüp, spor planı oluşturmanız önemlidir’ denildi.

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