Diyabet eğitimi verildi

Eğitimde diyabet nedir, diyabetin çeşitleri, diyabet tedavisi ve diyabette beslenme konuları anlatıldı. Eğitimi veren Diyabet Hemşiresi Esin Erdem Altan hasta ve hasta yakınlarının sorularını da cevapladı. Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz yaptığı açıklamada; “ Diyabet gün geçtikçe hızla artmaya başladı. Diyabet hastası olan dostlarımız pandemide riskli gruplar içerisinde, bu nedenle eğitimi online olarak düzenlemek daha sağlıklı olacağını düşündük. Diyabette doktor kontrolü, diyet, eğitim ve egzersiz çok önemli taşlarımız. Uşak ilimizde çok başarılı olan Diyabet Hemşiresi Esin Hanım bizi kırmadı ve diyabet eğitimi düzenledik. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Eğitime Belediye Başkanımızın Kıymetli eşi Sayın Nagihan Köse Hanımefendiler de teşrif ettiler. Kendilerine de diyabet konusunda hassasiyetlerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür etmek isterim. Eğitime katılamayan dostlarımız için you tube kanalımıza eğitim videosunu eklemiş bulunmaktayız, ulaşabilirler” dedi.