Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Diyabet eğitimi verildi

Yozgat Diyabet Derneği tarafından online diyabet eğitimi verildi

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:49
Diyabet eğitimi verildi

Eğitimde diyabet nedir, diyabetin çeşitleri, diyabet tedavisi ve diyabette beslenme konuları anlatıldı. Eğitimi veren Diyabet Hemşiresi Esin Erdem Altan hasta ve hasta yakınlarının sorularını da cevapladı. Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz yaptığı açıklamada; “ Diyabet gün geçtikçe hızla artmaya başladı. Diyabet hastası olan dostlarımız pandemide riskli gruplar içerisinde, bu nedenle eğitimi online olarak düzenlemek daha sağlıklı olacağını düşündük. Diyabette doktor kontrolü, diyet, eğitim ve egzersiz çok önemli taşlarımız. Uşak ilimizde çok başarılı olan Diyabet Hemşiresi Esin Hanım bizi kırmadı ve diyabet eğitimi düzenledik. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Eğitime Belediye Başkanımızın Kıymetli eşi Sayın Nagihan Köse Hanımefendiler de teşrif ettiler. Kendilerine de diyabet konusunda hassasiyetlerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür etmek isterim. Eğitime katılamayan dostlarımız için you tube kanalımıza eğitim videosunu eklemiş bulunmaktayız, ulaşabilirler” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Diyabet Eğitimi VerildiYozgatIlerigazetesiOcakPazartesiHaberDiyabetDerneğiOnlineEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
112 personeline eğitim
112 personeline eğitim
Başvurularda artış var
Başvurularda artış var
Ulusal İşitme Tarama Programı
Ulusal İşitme Tarama Programı
Lazer Tedavisi
Lazer Tedavisi
CAN GÜVENLİĞİ KALMADI
CAN GÜVENLİĞİ KALMADI
Kan bağışı çağrısı
Kan bağışı çağrısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim