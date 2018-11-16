DiYABET ANLATILDI

Yozgat Şehir Hastanesi poliklinik girişi ile Novada Alışveriş Merkezi’nde açılan stantta şeker ölçümleri yapıldı, diyabet hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Yozgat Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Apaydın tarafından halk arasında Şeker Hastalığı olarak bilinen Diyabet hakkında hastane çalışanlarına eğitim verdi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören standa alışveriş merkezi çalışanları da gelerek, kan şeker ölçümünü yaptırdı. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Diyabet, ciddi sağlık sorunlarına neden olan kronik bir hastalıktır. Tüm dünyada ve ülkemizde sıklığı gittikçe artmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 7 milyon diyabetli hasta bulunmaktadır. Kabaca her 11 kişiden 1‘i diyabetlidir. Bu sayının 2035 yılında 12 milyon olacağı öngörülmektedir. Bu artış hızına dikkat çekmek ve diyabet farkındalığını arttırmak için 1991 yılından itibaren kasım ayının 14’ü tüm dünyada ‘Dünya Diyabet Günü’ adıyla kutlanmaktadır’’ dedi.

Şahin, Yozgat’ta alışveriş merkezleri, hastanelerin poliklinik girişlerinde stant açarak, vatandaşların kan şekerini ölçtüklerini de hatırlattı. Şahin, ‘’Amacımız erken tanıyı koymak ve tedaviyi en azından komplikasyonlar gelişmeden erkenden başlatmaktır. Halkı bu amaçla bilinçlendirmek, eğer varsa tedbirini almak için buradayız. En azından beslenme ve yaşam tarzı değişikleri ile tedaviye erken başlanırsa, diyabetin zararları en aza indirilir. Son olarak hastalarımıza, düzenli hekim kontrolünün önemini bir kez daha hatırlatıyor Dünya Diyabet günlerini kutluyorum” diye konuştu.