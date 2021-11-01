Divan Toplantısı yapıldı

Amasya, Çorum, Tokat, Yozgat Şubelerinin İl Divan Toplantısında Genel Başkan Semih Durmuş ile birlikte, Genel Başkan Vekili Durali Baki, Genel Başkan Yardımcısı Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu da hazır bulundu. Çevre illerden gelen Şube başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, ‘’Omuz omuz verdikçe yol mu dayanır ey dost, diyerek çıktığımız yolda, bizlere yoldaşlık eden herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. Genel Başkan Semih Durmuş da, yaptıkları ziyaretlerde, kazanımların sahada memnuniyetle karşılandığını gördüklerini belirterek, ‘’Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları yoğun bir ilgiyle üye olarak mücadelemizi destekliyorlar’’ diye konuştu.