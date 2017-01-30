Dişlerinizin sesine kulak verin

Son yıllarda sıkça görülen hastalıklardan biri olan bruksizm (diş sıkma hastalığı) kişilerin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Diş sıkma hastalığının en önemli nedenlerinin başında stresin geldiğine dikkat çeken Diş hekimi A. Doğan Bircan; “Stres, birçok hastalığı tetiklediği gibi dişlerimize de zarar veriyor. Bruksizm (diş sıkma hastalığı), birçok nedene bağlı olarak meydana gelmekle birlikte bilinen en yaygın nedeni strestir. Güne yorgun ve halsiz başlama, çene kaslarında ağrılar, dişlerde aşınmalar ya da kırılmalar bruksizm (diş sıkma, diş gıcırdatma) hastalığının belirtileri olabilir. Genellikle uyku esnasında oluşan güçlü çene hareketleriyle kendini gösteren, çiğneme ve yutkunma dışında oluşan diş temasları olarak da görülen bu hastalıktan çoğu zaman hastanın kendisinin de haberi olmuyor” diyor.





Dişlerde aşınma ve sızlama oluşuyor. Dişlerde çatlak, kırık ve yer değiştirme görülebiliyor. Yanağın iç yüzünde beyaz çizgiler oluşur ve dilin etrafında dişlerin izleri görünüyor. Baş boyun ve yüz kaslarında ağrı oluşuyor. Yorgunluk ve halsizlik hissi artıyor.

Diş gıcırdatma artabilir bununla birlikte dişte sesler ve çene ekleminde ses şikâyetleri oluşabiliyor. Alt yüz yüksekliği düşüyor, çene ucu ve burun ucu birbirine yaklaşıyor ve daha yaşlı bir görünüm oluşuyor.





Alt çene zamanla öne doğru yer değiştiriyor ve konkav (iç bükey) profil görüntüsü oluşuyor. Bunun sonucunda yüz köşeli ve kare şeklinde görünüyor. Diş sıkma tedavisinde birçok tedavi yöntemi var



