DiŞLERE YAKIN TAKiP

Yozgat il merkezinde bulunan okullarda öğrencilere yönelik yapılan tarama çalışmaları kapsamında Florvernik uygulaması gerçekleştirildi. Yozgat İl Salık Müdürlüğü Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri kapsamında, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı Okul Taramaları birinci dönem uygulamalarının tamamlandığı bildirildi. Ağız ve Diş Sağlığı biriminde çalışan Diş Hekimleri Sedef Gök Şahin ve Merve Sandalcı, Hemşireler Oya Telli ve Figen Filik tarafından Yozgat Merkez İlkokullarında, velisi onay veren anasınıfı, 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine florvernik uygulaması gerçekleştirdi. Öğrencilere diş fırçalama teknikleri, sağlıklı beslenme, diş sağlığı ilişkisi, diş hekimliğinde koruyucu uygulamalar ile ilgili eğitimler verildi, diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, uzun yıllardır tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Diş Hekimi ve personeli tarafından uygulanan Flor Vernik uygulaması 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile tüm İlkokullarda uygulamaya konuldu. Flor Vernik uygulaması için ailelerden de onay alındı. Ağız ve Diş sağlığı birimi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik uygulanan Flor Vernik uygulaması öncesinde, sınıf öğretmenleri ile görüşmeler yapılarak, ailelere uygulama hakkında bilgilendirildi. Okullarda uygulanan Flor Vernik uygulamasının yanı sıra çocuklara verilen eğitimlerde, doğru diş fırçalama, doğru beslenme alışkanlığı da anlatıldı. Eğitimlerde çocuklara asitli içecekler, hazır gıdaların nasıl zararlar verdiği, başta diş olmak üzere vücudumuza verdiği zararlarla ilgili eğitimler verildi. Özellikle ilkokul öğrencilerine sağlıklı beslenme, doğru diş fırçalama tekniklerini, çürükten korunma yöntemlerinin anlatıldığı bildirildi. ‘Flor vernik halk arasında bilindiği gibi zararlı değil aksine dişleri çürümekten koruyan yararlı bir maddedir. Bu uygulama sayesinde 5 yaşında ki bir çocuğun dişlerini korumuş oluyoruz. Tabi uyguladığımız flor vernik tek başına yeterli olmuyor. Düzenli diş fırçalamakta çok önemli, bu nedenle bu uygulamanın yanında maketlerle çocuklara doğru diş fırçalama yöntemlerini de anlatarak eğitimler verildi. Eğitim sonunda teşvik etmek amacıyla çocuklara diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. Okulların açılması ile birlikte seminerlerimiz okullarda önce öğretmenlere, daha sonrasında öğrencilere yönelik yapıldı’’ denildi. Okullarda ilk dönem de gerçekleştirilen taramalar sonucunda çürükler tespit edilip, diş hekimine yönlendirildikleri kaydedildi. ‘Aileler süt dişi olduğu için fazla önemsemiyor ama bilinenin aksine erken dönemde çürüyen diş gelecek olan daimi dişleri de etkiliyor. O yüzden çürük dişlere muhakkak müdahale edilmesi gerekiyor. Erken dönemde alınan önlem ile dişe dolgu yaptırarak değişeceği döneme kadar ağızda kalması sağlanmış oluyor. Ailelerin bu konuda daha hassas olmasını istiyoruz’ ifadelerine yer verildi.