Dişe dokunur sağlık!

Panaraomik diş röntgen cihazı hizmet vermeye başladı. Tüm dişlerin, çenelerin, dişler ve çenelerdeki bir çok problemin tek bir filmde görülmesini sağlayan röntgen filmi artık Yerköy Devlet Hastanesinde. Diş tedavisinin planlamasında daha hızlı, eksiksiz yapılmasını sağlayan panaromik röntgen sayesinde Yerköy’de hastaların diş nedeni ile sevki azalacak. Ayrıca alınan 3 diş üniti ile toplam 5 ünit ile ağız ve diş poliklinikleri hizmet verecek.





Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Ümit Öztürk yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Yerköy devlet hastanesi olarak tüm branşlarda halkımıza en iyi hizmeti vermeyi amaç edindik.Bu anlamda ağız ve diş sağlığı polikliniğimize günümüz teknolojisinin gerekleri olan panoromik röntgen cihazı ve 3 adet diş üniti alarak halkımızın hizmetine sunduk” dedi.