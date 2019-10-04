Diş sağlığına destek

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçedeki minik öğrencilere diş macunu ve diş fırçası seti hediye etti.

Minikleri okullarında ziyaret eden Başkan Açıkel, öğrencilere diş sağlığının önemini anlatarak, diş seti hediye etti.

Miniklerin florür içermeyen diş macunlarını okulda öğretmenleri, evde de velilerinin kontrolünde kullanmaları gerektiğini hatırlatan Açıkel, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği eğitime ve minik yavrularımıza her manada destek olmaya çalışıyoruz. Bu çalışma da onlardan bir tanesidir” dedi.

Minik öğrenciler ise Başkan Açıkel’in ziyareti ve hediyelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Açıkel’e teşekkür ettiler.



