Diş Sağlığı taraması

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal,Eğitim Öğretim Yılı Okul Taramaları birinci dönem uygulamalarının ardından, ikinci dönem tarama faaliyetlerine de başlanıldı. Yozgat İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri Ağız ve Diş Sağlığı Biriminde çalışan Diş hekimleri, Yozgat il genelindeki İlkokullarında velisi onay veren anasınıfı ve diğer üst sınıflarda okuyan öğrencilere florvernik uygulaması gerçekleştiriyor. Öğrencilere diş fırçalama teknikleri, sağlıklı beslenme, diş sağlığı ilişkisi, diş hekimliğinde koruyucu uygulamalar ile ilgili eğitimler verilip, diş macunu ve diş fırçası dağıtımı da yapılıyor.