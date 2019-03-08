Diş Merkezi açılışa hazır

Başer, modern tıbbi cihazlarla donatılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kısa sürede açılışının yapılıp, hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Başer, Yozgat'ın eğitim, sağlık, ulaşım, tarım ve hayvancılık alanlarında büyük değişim yaşadığına vurgu yaparak, yapılan yatırımlarla istihdama da büyük katkı sağlandığını, devlet hastanesinde 60 civarında doktor görev yaparken, Şehir Hastanesi’nde doktor sayısının 120'nin üzerinde olduğunu kaydetti. Şehir Hastanesi’nde 2 bin 500 kişinin üzerinde çalışanının bulunduğunun altını çizen Başer, Diyanet Eğitim Merkezi’nin tamamlanmak üzere olduğunu, Adalet Eğitim Merkezi inşaatının da devam ettiğini anlattı. Başer, 2 bin 500 hükümlünün kalacağı cezaevi yapıldığını, inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu, Yozgat merkezde olduğu gibi ilçelerde de eğitim, sağlık alanında çok sayıda hizmet sunulduğunu dile getirdi.