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Diş Hekimleri günü

YOZGAT Sağlık Sen Şube Başkanı Atakan Erciyas, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte diş hekimlerine karanfil dağıtıp günlerini kutladı.

Diş Hekimleri günü

YOZGAT Sağlık Sen Şube Başkanı Atakan Erciyas, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte diş hekimlerine karanfil dağıtıp günlerini kutladı.

23 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Diş Hekimleri günü

Şube Başkanı Erciyas, 21-27 Kasım Diş Hekimleri günü ve Ağız diş sağlığı haftası nedeniyle Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı bilincinin oluşması için büyük bir özveri ile çalışan diş hekimlerini yaptığı ziyaret ile kutladık. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin de, Ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak adına haftanın oldukça önemli olduğunu belirterek, ‘’Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları sadece dişleri etkilemekle sınırlı kalmayıp, ağız boşluğu ve vücuttaki diğer sistemleri de etkileyerek genel sağlığın da bozulmasına neden olmaktadır’’ dedi. Sağlık Müdürü Şahin, kötü ağız hijyeni ve tedavi edilmemiş diş çürüklerinin varlığının, bireylerin yaşam kalitesini düşüren, toplumun sağlık düzeyini etkileyen önemli bir faktör olduğuna da dikkat çekti. Şahin, ‘’Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları doğru alışkanlıklarla önlenebilir hastalıklardır. Bu nedenle, sağlıklı nesiller için başta çocuklarımız olmak üzere tüm toplumu bu konuda eğitmek ve bilinçlendirmek bizlerin ve diş hekimlerinin en temel görevlerinden biridir. Ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi adına özveri ile hizmet veren tüm Sağlık ordumuzun vazgeçilmez bir parçası olan tüm diş hekimlerimizin Dünya Diş Hekimliği Gününü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası'nı en içten dileklerimle kutlarım. Toplumun ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesine yönelik oluşturulan farkındalığın artarak devam etmesini temenni ederim" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Diş Hekimleri Günü
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