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Diş ekleme uygulaması

BOĞAZLIYAN Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde dental implant olarak adlandırılan diş ekLEme uygulamasına başlandı.

Diş ekleme uygulaması

BOĞAZLIYAN Devlet Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde dental implant olarak adlandırılan diş ekLEme uygulamasına başlandı.

21 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Diş ekleme uygulaması

Boğazlıyan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Okan Tanın, ilçe hastanesi olmalarına rağmen implant uygulamasını tüm hastalara uygulayabilecek donanıma sahip olduklarını belirtti. Tanın, Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nde diş hekimi Furkan Nazmi Çelik ve Şule Çelik’in görev yaptığını hatırlattı. Tanın, ‘Hastalarımızın implant uygulamasından faydalanabilmeleri için, Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi olan ALO 182 çağrı merkezi veya www.mhrs.gov.tr adreslerinden ilgili hekimden randevu alarak muayene olmaları gerekmektedir’ dedi.

Diş Hekimi Furkan Nazmi Çelik, implantın çene kemiğine yerleştirilen ve protezlere destek için yapılan yapay diş kökü olduğunu belirtti. İmplantın çene kemiğini yaklaşık iki- üç ay içinde tamamen tuttuğunu ifade eden Çelik, ‘Bu aşamalardan sonra implant gerçek bir diş kökünün yerini almakta ve üzerine yapılacak protezi taşıyacak duruma gelmektedir. İlk etapta 5 hastaya implantı yaptık, hastaların protez dişlerini ise 3 ay içerisinde takacağız. Kısa sürede çok iyi hasta potansiyeline ulaşacağımıza inanıyoruz’ diye konuştu.

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