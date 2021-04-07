Diş doktoru ve eczacı ataması

Milletvekili Başer, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Yozgat Merkez ve İlçelerin ihtiyacına binaen diş Hekimi, doktor ve eczacı atamalarının yapıldığını söyledi. Başer, ‘’İl ve İlçelerimizin çok önemli ihtiyacını karşılayacak atamaların Yozgat’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlık ordumuza katılan diş hekimi, doktor ve eczalarımıza başarılar diliyorum’’ dedi. Yapılan atama listesine göre; Boğazlıyan Devlet Hastanesi, Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi’ne birer, Yozgat Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi ve Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne ise 3’e diş hekimi atandı. Akdağmadeni Devlet Hastanesi ve Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi'ne birer Eczacı, Yozgat İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi'ne Tabip, Yozgat Şehir Hastanesi'ne Radyoloji Uzmanı atandı.