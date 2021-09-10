Diş Bakımı Aksatılmamalı!

İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Pedodonti Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Müge Bulut, diş bakımı hakkında merak edilenleri anlattı.

“Diş problemleri okul

devamsızlığına yol açabilir”

Diş çürüğü, çocukluk döneminde sık görülen enfeksiyöz ve kronik bir hastalıktır. Diş çürüğü prevalansı ağız hijyeni uygulaması, şeker tüketimi ve koruyucu ağız sağlığı uygulamaları ile yakından ilişkilidir. Okul çağında diş fırçalama ve dengeli beslenme alışkanlıklarının kazanılması çocukların ağız ve diş sağlığı için büyük önem taşır.

Çocukluk çağında meydana gelen çürükler ciddi ağrı, enfeksiyon, çiğneme güçlüğü, kilo kaybı, büyüme eğrisinde düşme, daimi dişlerde diş çürüğü riski, erken diş kayıplarına bağlı çapraşıklık, uyku problemleri, okul devamsızlığı gibi problemlere yol açabilmektedir.

“Okul çağında kazanılan

davranışlar alışkanlık ile

kalıcı hale gelecektir”

Okulların açılmasıyla birlikte evden erken çıkan çocukların ağız bakımlarına daha az zaman ayırdıklarını görmekteyiz. Bununla birlikte bu yaş grubunda günlük süt ve süt ürünleri ile taze sebze ve meyve tüketiminin yetersiz düzeyde olduğu ve karbonhidrat içeren atıştırmalıkları çok sık tükettikleri bilinmektedir. Sabah okula yetişme, akşam ödev yetiştirme telaşı nedeniyle aksatılan diş fırçalamanın günde en az iki kez ve iki dakika süre ile yapılması gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, bu yaşlarda kazanılan davranışlar alışkanlığa dönüşerek kalıcı hale gelecektir.

Özellikle okul çağındaki çocuklarda ağızda asit ortamının oluşmasını kolaylaştıran şekerli besinlerin tüketim miktarı ve tüketme sıklığının kontrol edilmesi ve özellikle ara öğünlerde tüketiminin sınırlandırılması oldukça önemlidir. Bunların yerine beslenme çantalarına lifli yiyecekler, kuruyemiş ve beyaz peynir gibi besinler koyulmalıdır. Protein ve sebze ağırlıklı beslenme çürük riskini azaltacaktır.

Etkili diş fırçalama ve doğru

beslenme alışkanlıkları

edinilmelidir

Ağız ve diş sağlığı genel sağlıktan ayrı düşünülmemesi gereken çocukların hem bedensel hem sosyal gelişimini etkileyen önemli bir konudur. Diş çürüklerinin, çocukluk döneminde ortaya çıkan ve önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam eden yaygın bir diş hastalığı olduğu, çocukların yaşlarına uygun florlu diş macunları kullanılarak yapılan etkili diş fırçalama ve doğru beslenme alışkanlıkları ile önlenebileceği unutulmamalıdır.