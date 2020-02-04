Devlet Hastanesine geçici bina

Daha önce Emniyet Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılan 100. Yıl Mahallesi’ndeki binanın Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi yapılarak, Hastane İdaresi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi, Ağız ve Diş Polikliniği hizmetlerinin burada verileceği kaydedildi. Kaymakam Mustafa Karaca, İl Genel Meclis Üyesi Aziz Başak, Hastane Başhekimi Ümit Öztürk, Hastane Müdür Yardımcısı Osman Kömürcüoğlu tahsis edilen Emniyet Müdürlüğü eski binasında incelemelerde bulundu. AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, 100. Yıl Mahallesinde yapımı planlanan yeni hastane ile ilgili ihalenin yapıldığını bildirdi.