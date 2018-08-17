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Destek birimine destek

YOZGAT Şehir Hastanesi bünyesinde oluşturulan ‘Manevi Destek’ biriminde görev yapacak hocalar görevine başladı.

Destek birimine destek

YOZGAT Şehir Hastanesi bünyesinde oluşturulan ‘Manevi Destek’ biriminde görev yapacak hocalar görevine başladı.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Destek birimine destek

Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile protokol imzaladı, hastanelerde din görevlileri görevlendirilmeye başlanıldı. Yozgat Şehir Hastanesi’nde oluşturulan ‘Manevi Destek’ biriminde görev yapacak olan din görevlileri, Yozgat İl Müftülüğü tarafından atamaları yapılarak, görevlerine başladı. Manevi Destek Birimi, gerek hastalara, hasta yakınlarına ve gerekse sağlık personeline hizmet verecek. 

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