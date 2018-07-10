Deneyimlerini paylaşıyorlar

Bir hayalken gerçeğe dönüşen ve bugün Türkiye’nin çeşitli illerinde yıldızlı otel konforunda hizmet veren şehir hastanelerinin ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi, açılış için gün sayan Eskişehir Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Şimşek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice İpek ve Destek ve Kalite Müdürü Mehmet Gözel’den oluşan ekip, Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimi ile tanışıp, yapılan sunumu dinledikten sonra tüm birimleri gezdiler. Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, şehir hastaneleri arasında ilk olmalarının verdiği sorumlulukla açılış süresindeki deneyimlerini Eskişehir Şehir Hastanesi idarecileri ve personelleri ile paylaşırken, “Kamu-Özel iş birliği modelini uluslararası standartlara uygun bir şekilde Türkiye sağlık sektörüne taşıyan bir yönetim anlayışı ile işletilen şehir hastanelerimiz, ülkemizin sağlık yatırımlarında bir dönüm noktasıdır” dedi.