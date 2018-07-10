Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 34°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97148
ALTIN
190.181
DOLAR
4.7195
STERLİN
6.2407
EURO
5.5306

Deneyimlerini paylaşıyorlar

TÜRKİYE’nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi’nden Başhekim Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel başkanlığındaki bir heyet, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün “Kardeş Şehir Hastaneleri Projesi” kapsamında, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak, deneyimlerini paylaştı.

Deneyimlerini paylaşıyorlar

TÜRKİYE’nin ilk şehir hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi’nden Başhekim Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel başkanlığındaki bir heyet, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün “Kardeş Şehir Hastaneleri Projesi” kapsamında, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunarak, deneyimlerini paylaştı.

10 Temmuz 2018 Salı 07:00
77 Okunma
Deneyimlerini paylaşıyorlar

Bir hayalken gerçeğe dönüşen ve bugün Türkiye’nin çeşitli illerinde yıldızlı otel konforunda hizmet veren şehir hastanelerinin ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi, açılış için gün sayan Eskişehir Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Şimşek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice İpek ve Destek ve Kalite Müdürü Mehmet Gözel’den oluşan ekip, Eskişehir Şehir Hastanesi yönetimi ile tanışıp, yapılan sunumu dinledikten sonra tüm birimleri gezdiler. Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, şehir hastaneleri arasında ilk olmalarının verdiği sorumlulukla açılış süresindeki deneyimlerini Eskişehir Şehir Hastanesi idarecileri ve personelleri ile paylaşırken, “Kamu-Özel iş birliği modelini uluslararası standartlara uygun bir şekilde Türkiye sağlık sektörüne taşıyan bir yönetim anlayışı ile işletilen şehir hastanelerimiz, ülkemizin sağlık yatırımlarında bir dönüm noktasıdır” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Robot ile yürüyorlar
Robot ile yürüyorlar
Medya faaliyetleri değerlendirildi
Medya faaliyetleri değerlendirildi
Bilgi işlem hızlandı
Bilgi işlem hızlandı
Sağlık çalışanlarına eğitim
Sağlık çalışanlarına eğitim
Bölgeye hizmet
Bölgeye hizmet
Obezite konuşuldu
Obezite konuşuldu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim