Demirer, Kongrede konuştu

Demirer, Haydar Aliyev Merkezi’ndeki kongrede, Türkiye’den ve 22 ülkeden katılan hematologlara hitap etti, kongrenin Azerbaycan tıbbına ve sağlık camiasına başarılar getirmesini, hayırlara vesile olmasını diledi. Hematoloji ve Onkoloji İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, Kafkasların yükselen yıldızı, kardeş ülke Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kızı Leyla Aliyev ile birlikte, Bakü’de bulunan Hematoloji Enstitüsü ve Kan Bankasını da ziyaret etti. Demirer, Azerbaycan’ın sağlık bilimleri ve sağlık hizmetlerinin sunumu gibi alanlarda hızla gelişip büyüdüğüne dikkat çekti. Demirer’in açılış konuşmasını yaptığı kongrede, dünyadaki farklı ülkelerden gelen bilim insanları sunumda bulundu. Hematoloji alanındaki tüm araştırmacıların ortak bir amacının bulunduğu hatırlatılarak, ‘Hematolojik hastalıkların tanı ve tedavisini sürekli iyileştirmek. Bu tür kongrelerin, bilgi değişimlerinin ve iş birliklerinin ülkemizdeki hematolojik hastalıklarla mücadelede başarılı olacağını umuyoruz. Kongre, klinik denemelerdeki son başarıları takip etmek ve aynı zamanda Azerbaycan'ın misafirperverliğini görmek için büyük bir şans veriyor’ denildi.