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Demirer gururlandırdı

Hemşehrimiz Prof. Dr. Taner Demirer, hematoloji, tıbbi onkoloji ve kök hücre alanındaki çalışmaları ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aziz Sancar Bilim Ödülü’ne layık görüldü. Demirer’in ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:16
Demirer gururlandırdı

TÜRK Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı kapsamında ‘Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine takdim edildi. 2002’de TÜBİTAK Bilim ödülü, 2014’te de TBMM Onur ödülü sahibi olan hemşehrimiz Prof. Dr. Taner Demirer’in yeni bir ödüle layık görülmesi memleketi Yozgat’ta da sevinçle karşılandı. Türkiye Sağlık Enstitüleri, Prof. Dr. Aziz Sancar Ödülü’nü kök hücrenin kansere karşı kullanımı konusunda yaptığı uluslararası üstün nitelikli çalışmaları ve yayınları nedeniyle kazanan Prof. Dr. Demirer, ülkemizi yurt dışında da bilimsel platformlarda temsili nedeniyle ‘Yaşam Boyu Bilime Katkı’ ödülü ile ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ödüllerini verdiklerini belirterek, hematoloji, tıbbi onkoloji ve kök hücre alanındaki çalışmalarıyla Aziz Sancar Bilim Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Taner Demirer'i tebrik etti.

Erdoğan, pek çok bilim platformunda da görev alan Demirer'in, daha önce de kendisine başka ödülleri de tevdi ettikleri, kanser alanındaki çalışmalarını yakından bildiklerini, ülkenin gururu bilim insanlarından biri olduğunu aktardı. Erdoğan, ‘’Aziz Sancar Mardin'den çıkıp Amerika'da bilim basamaklarını tırmanmıştı. Taner Hocamız da Yozgat'tan çıkıp ülkemizdeki eğitiminin ardından kendini yurt dışında yetiştirmiş, 33 yıldır da hizmetlerine ülkemizde devam eden bir değerimizdir. Hocamızın birikiminden daha çok faydalanacağız’’ ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 02.11.2020 11:48
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