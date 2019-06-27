Değerlendirme yaptılar

2019 yılında son altı ayında yapacakları etkinliklerin planlarını oluşturuldu. Diyabet Okulu çalışmalarına başlanıldığı bildirildi. Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, Yozgat Diyabet Buluşmaları toplantılarıyla diyabetliler ve yakınlarıyla bir araya gelerek, diyetisyenlerin de katılımı ile karşılaşılan sorunların konuşulduğunu bildirdi. Yılmaz, ‘’Alparslan Türkeş Huzurevini ziyaret ederek, orada kalan diyabetli dostlarımızla da buluştuk, yetkililerden bilgi aldık. Diyabet Dostu Şehir Projesi ile ülkemizin dört bir yanından spor yapan insanlar bizlere videolarını gönderdiler, diyabette sporun önemine sosyal medya üzerinden dikkat çekmeye çalıştık ve hala çalışmalarımız devam ediyor. Her gün parmaklarını 8-9 kez delmek zorunda olan çocuklarımız için, sensör cihazının sigortam ödesin imza kampanyası başlattık. Sensörle birlikte çocuklar ayda iki kez delinmiş olacak ve acı hissini ne kadar az hissederlerse biz de o kadar mutlu olacağız’’ dedi.