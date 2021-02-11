Değerlendirme toplantısı

Şirket tarafından sunulan tıbbi hizmet, tıbbi destek hizmeti ile diğer hizmetlerin, hizmet sunumu, raporlama sürecinin toplantıda yeniden değerlendirildiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanlığından Engin Uçar, Şeyma Şahin, Bayram Uray, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cahit Bekir Kayhan, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Mevlüde Başer, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Özer Şişman, Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan toplantıda hazır bulundu. Toplantıda, Yozgat Şehir Hastanesi’nin gelecek 5 yılı ile ilgili planlamalar konuşuldu, Ek-17 Pazar Testi ile ilgilide çalışmalar başlatıldı.