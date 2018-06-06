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Dahiliye servisi hizmete başladı

SARAYKENT Şehit Beytullah Yeşilay Devlet Hastanesinde Çocuk Yataklı Servisi açılmasının ardından, dâhiliye servisi de hizmete açıldı.

Dahiliye servisi hizmete başladı

SARAYKENT Şehit Beytullah Yeşilay Devlet Hastanesinde Çocuk Yataklı Servisi açılmasının ardından, dâhiliye servisi de hizmete açıldı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Dahiliye servisi hizmete başladı

Dahiliye Uzmanı Dr. Fatih Çelebi’nin atanmasından sonra çalışmalar tamamlanarak, dâhiliye yataklı servis de ilçeye hizmet vermeye başladı. Dr. Çelebi yaptığı açıklamada; dâhiliye servisinin açılmasıyla ilçede diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olan hastaların yatışıyla izlemlerinin yapılacağını, dâhili hastalıklarının yanı sıra aile hekimliği ve evde sağlık hizmetleri içinde bakım verileceğini söyledi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ise Saraykent Devlet Hastanesinde çocuk yataklı servisinden sonra, dâhiliye servisinin açılması, hasta sevklerini azaltacağını vurguladı. Saraykent ilçesinde sağlık hizmet kalitesini bir adım daha ileriye taşımaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Şahin, ‘’Tüm çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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