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COViT19 ETKiSiNi YiTiRECEK!

Akdağmadeni ilçesinin Doktor Başkanı Yalçın, Covit-19 ile ilgili umutlu konuştu. Akdağmadeni İlçesinin Uzman Doktor kökenli Belediye Başkanı Nezih Yalçın, baharla birlikte Covit-19’un etkisini yitirebileceğini ileri sürdü.

18 Ocak 2021 Pazartesi 00:13
COViT19 ETKiSiNi YiTiRECEK!

AKDAĞMADENİ ilçesinin İç Hastalıkları Uzmanı olan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Covit-19 pandemi sürecinin ilkbahar ile birlikte etkisini yitirmeye başlayacağını ileri sürdü. Yalçın yaptığı yazılı açıklamasında, ‘’Covid-19 Pandemi sürecinde ufuk göründü. Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sağlık alanında da bahar havasına kavuşacağız’’ ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın, tüm dünyanın Covid-19’u henüz bir yıldır tanımasına rağmen Çin’in bu virüsü, yıllardır tanıdığını vurguladı. Yalçın, ‘’Bazı verilere göre 2008, bazılarına göre ise 2012 yılından beri laboratuvarda saklanıyor. Öyle ki virüsü tüm dünyaya dağıtmadan önce panik ve korku yayıldı. Eş zamanlı olarak tanı kiti yani PCR testi, sağlık ürünleri tüm dünyaya satıldı ve halen satılıyor. Devamında Çin’den dünyaya satılan Favipravir isimli antiviral ve son olarak da Çin Aşısı dünya piyasasına sürüldü’’ dedi. 2020’de tüm ülkelerin ekonomisi küçülürken Çin ekonomisinin daha da büyüdüğünü kaydeden Dr. Nezih Yalçın, 2021 yılının Çin ekonomisi için altın yıl olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu anlattı. Yalçın, ‘’Virüsün genetiğiyle oynayıp, tanı kitini, ilacını ve aşısını geliştirilip sonra bilinçli olarak laboratuvardan yayıldığını düşünürsek Çin aşısının (Sinovac - Coronavac) yıllardır kullanıldığı ve dolayısıyla güvenilir bir aşı olduğu sonucuna varabiliriz. Bilim kurulunda görev alan hocalarımız bu aşının inaktif özellikte olması nedeniyle ve klinik çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre güvenilir bir aşı olduğunu düşünüyor. Ben de her biri alanında ülkemizin en seçkin bilim adamı olan hocalarımızın düşüncesine katılıyorum’’ diye konuştu. Başkan Nezih Yalçın, yerli aşıların da kullanılma başlanılmasıyla birlikte 2021 yazına rahat gireceğini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
COViT19 ETKiSiNi
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