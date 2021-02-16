Covit19 denetimleri devam ediyor

Yozgat Valisi Ziya Polat, hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerini ziyaret ederek, esnaf ile sohbet etti. Vali Polat, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunarak, aşılama işlemleri başlamış olsa da vaka sayısı sıfıra düşene kadar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına mutlaka uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü de ilçede denetimlerde bulundu. Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu kısıtlamasını denetlemek için ilçe esnafını ziyaret etti. Günlü, esnaf ve sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek, kurallara uyulmasını önemle rica etti. Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir, ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekildeki denetimlere devam ettiklerini söyledi. Cihangir, kurallara riayet eden vatandaşlara, esnafa ve onların can güvenliği, sıhhatleri için çalışan fedakar personele teşekkür etti.