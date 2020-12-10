Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1350
ALTIN
462.706
DOLAR
7.8245
STERLİN
10.4860
EURO
9.4499

Covit-19 değerlendirmesi

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Covit-19 ile ilgili gelişmelerin genel değerlendirmesi yapıldı.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:23
Covit-19 değerlendirmesi

Başhekim Kozan’a, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cahit Bekir Kayhan eşlik etti. Dahiliye, Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Radyoloji ve Yoğun Bakım uzmanları toplantıya katıldı. Covid Değerlendirme Ekibi ile Korona virüste güncel tedavi yaklaşımları, değerlendirmeleri, hasta ve kurum bazlı olarak yapıldı. Değerlendirme ekibi sayesinde hastaların semptomlarına ve klinik bulgularına göre değerlendirildiği kaydedildi. Ekibin Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehberler doğrultusunda tedavilerdeki güncel yaklaşımları sürekli takip ettiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Covit-19 Değerlendirmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gününüz kutlu olsun
Gününüz kutlu olsun
Grip ve Covit-19 arasındaki fark
Grip ve Covit-19 arasındaki fark
Şehir hastanesinde bir ilk daha gerçekleşti
Şehir hastanesinde bir ilk daha gerçekleşti
Pandemide Sünnet olur mu?
Pandemide Sünnet olur mu?
Demirer gururlandırdı
Demirer gururlandırdı
Covit1-19 ile savaşa devam
Covit1-19 ile savaşa devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim