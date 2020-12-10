Covit-19 değerlendirmesi

Başhekim Kozan’a, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Cahit Bekir Kayhan eşlik etti. Dahiliye, Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Radyoloji ve Yoğun Bakım uzmanları toplantıya katıldı. Covid Değerlendirme Ekibi ile Korona virüste güncel tedavi yaklaşımları, değerlendirmeleri, hasta ve kurum bazlı olarak yapıldı. Değerlendirme ekibi sayesinde hastaların semptomlarına ve klinik bulgularına göre değerlendirildiği kaydedildi. Ekibin Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehberler doğrultusunda tedavilerdeki güncel yaklaşımları sürekli takip ettiği bildirildi.