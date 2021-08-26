COViD19 VAKASINDA ARTIŞ

Covid19 vaka sayılarının yurt genelinde yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte, hastanelerin yoğun bakım servislerinde yatan hasta sayılarının da arttığı belirtilip, önlemler alınmaya başlandı.

Yozgat Şehir Hastanesi Pandemi Kurul toplantıları Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan başkanlığında toplanarak, genel değerlendirmede bulunup, çeşitli önlemlerin devreye sokulması yönünde kararlar aldı. Başhekim Kozan, hastanenin idari ekibi ve hekimlerin katılımıyla gerçekleştirdiği kurul toplantısında, hastanede Covid19 verilerinin incelenip, servislerde ve yoğun bakımlarda yatan hasta sayılarında artış olduğunun gözlemlendiğini, Covid19 Servis sayısının artırıldığını bildirdi. Kozan, ‘’Covid19 salgını nedeniyle yatan hasta sayımızdaki artış sebebiyle D yoğun bakım salonu Covid19 hastalarına hizmet vermek için tekrar aktif hale getirilerek, hekim ve sağlık personeli planlaması yapıldı. Poliklinik sayılarımız hekim başı 50 hasta olarak tekrar düzenlendi. Günübirlik ameliyatlar ileri bir tarihe kadar ertelendi. Hastanemizde Elektif Cerrahiler bir sonraki Pandemi Kurulunda görüşülmek üzere ertelenmiştir’’ dedi.