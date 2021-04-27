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COViD19 VAKA SAYISI ARTIYOR

Yozgat Şehir Hastanesi’nde vaka sayısındaki artış dikkate alınarak, hastanede ek tedbirlerle ilgili değerlendirme yapıldı.

27 Nisan 2021 Salı 00:44
COViD19 VAKA SAYISI ARTIYOR

YOZGAT il genelinde Covid19 salgınıyla ilgili vaka sayılarındaki artışın devam ettiği, hasta yatış durumuna göre hastanede yeni düzenlemeler yapılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yozgat Şehir Hastanesi Pandemi Kurul Toplantısı Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan başkanlığında yapıldı. Toplantıya, hastanenin idari ekibi, hekimler katıldı, Yozgat İl genelinde artan Covid19 salgınıyla ilgili vaka sayıları, salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, ‘’Hastanemizdeki Covid19 verileri incelendiğinde, pandemi polikliniği başvurularında, Covid19 hasta yatışlarında, yoğun bakım ihtiyacı olan hastalardaki artış devam etmektedir. Artışın hızı stabil şekilde devam etmektedir. Hastanemizde Covid19 hastalarına hizmet veren klinikler, yoğun bakımlara yönelik düzenlemeler vaka sayısındaki artışa göre yapılmaktadır. Yoğun bakımların yatak kapasitesinin şu an için yeterli olduğu görülmektedir. Kliniğe yatış ihtiyacı olan Covid19 hasta sayılarındaki artış devam ederse 5. Katta bulunan servisler için Covid19 hastalarına hizmet vermek üzere düzenleme yapılacaktır’’ dedi.

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COViD19 VAKA SAYISI ARTIYOR
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