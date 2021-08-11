Covid19 konuşuldu

Kaymakam İrem Baha Yağan, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. Koronavirüsle mücadelede alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, vatandaşların Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına titizlikle uyması gerektiği vurgulandı. Kaymakam Yağan, katılımcı bir yönetim anlayışı içinde, ilçede hizmet ederken, sivil toplum kuruluşlarıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Yağan, ‘’Tarihi, kültürü ve doğasıyla önemli bir ilçe olan Akdağmadeni’ni daha yaşanabilir bir noktaya taşıyacak projelere hep birlikte imza atacağız. Çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Vatandaşlarımızın talepleri bizler için son derece önemli. Akdağmadeni Kaymakamlığı olarak aktif ve dinamik bir şekilde halkımıza hizmetlerimiz devam edecek’’ dedi.