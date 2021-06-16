Covid19 aşısına yoğun ilgi

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Covid19 aşısının 40 yaş üstü vatandaşlara uygulanmaya başlamasıyla yoğunluğun arttığını söyledi. Yozgat'ta vatandaşların aşıya yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Kozan, "Hastanemizde 20 aşı odası, yeterli sağlık personelimizle vatandaşımıza aşı hizmeti sunuyoruz. MHRS üzerinden randevu alan vatandaşlarımıza birinci ve ikinci doz aşılarını uyguluyoruz. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşılama yapılmasıyla normal hayata dönüşümüz de hızlanacaktır. Hastanemizde MHRS'den alınan verilere göre günlük 1400 dozun altına hiç düşülmedi, ortalama sayımız 1550-1600 civarında devam etmektedir" dedi. Aşı yaptıran vatandaşlardan Hatice Arı da herkesi aşı olmaya davet ederek, "Aşı önemli, toplumumuzda herkes aşı olursa Covid19 hastalığından da kısa sürede kurtulmuş oluruz." diye konuştu. Alkan Sönmez de 40 yaş ve üstüne aşı uygulamasının açıldığını belirterek, "40 yaşındayım, kontrol ettiğimde aşı çıkmıştı, randevumu alıp aşımı yaptırdım. İnşallah herkes de aşısını yaptırır, bu hastalıktan kurtuluruz" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARA AŞI

Yozgat'ta sabah mesainin başlamasıyla aşı olmak isteyen vatandaşlar Yozgat Şehir Hastanesi aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına göre aşı odalarına alınan vatandaşlar aşı yapıldıktan gönderildi. Aşı olan Serkan Perçin, 40 yaş üstü ile SGK'ye kayıtlı vatandaşlara aşı randevusunun verilmeye başlamasıyla randevusunu aldığını söyledi. Perçin, "Devletimizin sunmuş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yozgat Bozok Üniversitesinde öğretim görevlisi Metin Gümüşay da aşının toplumsal bağışıklığın sağlanması için çok önemli olduğunu ifade ederek "Gerek okullarda eğitim gerek toplumun normal hayata dönmesi için herkesin aşı olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Halil Uslu da hastanede verilen güzel hizmetlerden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti. (aa)