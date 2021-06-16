Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1443
ALTIN
511.814
DOLAR
8.5484
STERLİN
12.0593
EURO
10.3641

Covid19 aşısına yoğun ilgi

Yozgat Şehir Hastanesi, 20 aşı odası, yeterli hemşire ve sağlık personeliyle günlük yaklaşık Bin 600 doz yeni tip koronavirüs (Covid19) aşısı uygulayarak önemli bir hizmeti yerine getiriyor.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:50
Covid19 aşısına yoğun ilgi

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Covid19 aşısının 40 yaş üstü vatandaşlara uygulanmaya başlamasıyla yoğunluğun arttığını söyledi. Yozgat'ta vatandaşların aşıya yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Kozan, "Hastanemizde 20 aşı odası, yeterli sağlık personelimizle vatandaşımıza aşı hizmeti sunuyoruz. MHRS üzerinden randevu alan vatandaşlarımıza birinci ve ikinci doz aşılarını uyguluyoruz. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşılama yapılmasıyla normal hayata dönüşümüz de hızlanacaktır. Hastanemizde MHRS'den alınan verilere göre günlük 1400 dozun altına hiç düşülmedi, ortalama sayımız 1550-1600 civarında devam etmektedir" dedi. Aşı yaptıran vatandaşlardan Hatice Arı da herkesi aşı olmaya davet ederek, "Aşı önemli, toplumumuzda herkes aşı olursa Covid19 hastalığından da kısa sürede kurtulmuş oluruz." diye konuştu. Alkan Sönmez de 40 yaş ve üstüne aşı uygulamasının açıldığını belirterek, "40 yaşındayım, kontrol ettiğimde aşı çıkmıştı, randevumu alıp aşımı yaptırdım. İnşallah herkes de aşısını yaptırır, bu hastalıktan kurtuluruz" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞANLARA AŞI
Yozgat'ta sabah mesainin başlamasıyla aşı olmak isteyen vatandaşlar Yozgat Şehir Hastanesi aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına göre aşı odalarına alınan vatandaşlar aşı yapıldıktan gönderildi. Aşı olan Serkan Perçin, 40 yaş üstü ile SGK'ye kayıtlı vatandaşlara aşı randevusunun verilmeye başlamasıyla randevusunu aldığını söyledi. Perçin, "Devletimizin sunmuş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yozgat Bozok Üniversitesinde öğretim görevlisi Metin Gümüşay da aşının toplumsal bağışıklığın sağlanması için çok önemli olduğunu ifade ederek "Gerek okullarda eğitim gerek toplumun normal hayata dönmesi için herkesin aşı olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu. Halil Uslu da hastanede verilen güzel hizmetlerden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Covid19 Aşısına Yoğun Ilgi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AŞI KONUSUNDA ÇOK GECiKiLDi
AŞI KONUSUNDA ÇOK GECiKiLDi
Kazada öğretmen yaralandı
Kazada öğretmen yaralandı
KENE UYARISI
KENE UYARISI
Beyindeki tümör alındı
Beyindeki tümör alındı
Kene uyarısı
Kene uyarısı
Hastanede ilk ameliyat
Hastanede ilk ameliyat
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim