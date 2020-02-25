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Coronavirüs eğitimi verildi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından sağlıkçılara Coronavirüs’ü eğitimi verildi.

25 Şubat 2020 Salı 03:50
Coronavirüs eğitimi verildi

İlk olarak Çin’de gözüken ve gözüktüğü bölgelerin karantina altına alındığı Coronavirüs’ü hastalığı için Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü personellerini bilgilendirdi. Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Akif Karaarslan, Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan ve Birim Sorumlusu Durmuş Zararsız’ın katılımları ile Sağlık İl Müdürlüğü personellerine, Merkez Toplum Sağlığı Personellerine, Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı çalışanlarına, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uz. Dr. Tamer Üçüncü tarafından Coronavirüs (2019-nCoV) Hastalığı konusunu anlatıldı. Coronavirüs hastalığının nedenleri, risk faktörleri, korunma ve tedavi yöntemlerine yönelik eğitim verildi.

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Coronavirüs Eğitimi Verildi
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