Çocukların dişi çürük!

Yozgat Kanunu Sultan Süleyman Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş muayenesi oldu.

Sırasıyla diş polikliniğine giren çocukların heyecanı renkli görüntüler oluşturdu. Kimi muayene koltuğuna oturmadan ağzını açarken, kimi de muayene etmek isteyen diş hekimine şirinlik yaptı. Az sonra dişçi koltuğuna oturacak olanlar ise arkadaşlarını kime zaman korku dolu kimi zaman da şaşkınlıkla izledi.

Çocukların heyecanı Diş Hekimi Zehra Dursun’un yakın ilgisi ile yerini esprili bir sohbet ortamına bırakırken, yapılan kontrollerde çocukların büyük oranda sağlıksız dişlere sahip olduğu ortaya çıktı.

Diş Hekimi Zehra Dursun, çocuklarda en sık görülen süt dişlerindeki çürükler olduğunu söyledi.

Bu durumun beslenmeden kaynaklı olduğunu söyleyen Dursun; “Vitamin eksikliğinden kaynaklı çürüklerin çok fazla olmasından görülüyor. Bazı çocuklarımızda 2-3 yaş sınırımız var. 2-3 yaş sınırından sonra ailelerin yardımı ile dişlerini fırçalamaları gerekiyor. O şekilde dikkat ederler, ailesinin dikkati ve kontrolü ile diş çürüğünü önlemiş oluyoruz. Çocuklarımıza da bunun bilincini aşılarsak diş çürüğü riskini çok aza indirmiş olacağız. Bu şekilde hastalarımızın da genel anlamda çürük oranı fazla. Dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Çocuklarda 5 yaşına kadar aile kontrolünde olması gerektiğini hatırlatan Dursun, okul çağında da fırça çocuğun eline verilip daha sonrasında ailesinin gözetimi altında fırçalanması gerektiğini belirtti.

Beş yaşına kadar aile yardımı mutlaka gerekli olduğunu vurgulayan Dursun, aileleri de yakından ilgilendiren şu açıklamayı yaptı:

“2-3 yaşından itibaren de fırçalanmaya başlanmalı, o alışkanlık edinilmeli. Ayrıca 6 ayda bir mutlaka kontrollere gelinmeli. Ve flor uygulaması denilen uygulama var. Çürükten koruyucu bir yöntem. 5-6 yaşından sonra bu işlemlerin başlanıp uygun bir tedavi ile daha da hastalarımızın çürük oranını düşürmeyi umuyoruz.”

Özel Eğtiim Öğretmeni Yasemin Karaca da, diş kontrolünün çocuklarda önemli olduğunu ve bu güne kadar dişçi koltuğuna oturmamış çocukların olduğunu söyledi.

Karaca; “Bizim için çok basit olan ama bir çok çocuğumuzun hiç yaşamadığı şeyler var. Biz bunu hayatlarına katmaya çalışıyoruz. Diş hastanesine gelme amacımız da buydu. Genel olarak çocukların dişlerinin durumu iyi değil. Biz her ne kadar okulda da dişlerini fırçalama alışkanlığı veriyoruz ama doğru yöntem yok, doğru beslenme alışkanlığı yok. Bu eksiklikler maalesef çocukların dişlerini çürütüyor” diye konuştu.

