Çocukların Bağışıklık Sistemi

Bağışıklığı güçlü tutmanın temelinde yeterli ve dengeli beslenme, günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanması yatıyor. Günde 7-8 porsiyon sebze-meyve tüketmeyen bir çocuğun mutlaka multivitamin takviyesine ihtiyacı olduğunu söyleyen Eczacı Ayşen Dincer, bu dönemde çocuklar için yaşa ve ihtiyaca yönelik hazırlanmış multivitaminleri kullanması gerektiğini söyledi.

Okullarda 6 Eylül’de başlayan yüz yüze eğitim devam ediyor. Çocukların okula toplu taşımayla ya da servislerle gidip geldiği, birçok kişiyle temasta bulunduğu bugünlerde havaların da serinlemeye başlamasıyla birlikte bağışıklığı daha güçlü tutmak gerekiyor. Bağışıklığın desteklenmesinde düzenli ve yeterli beslenmenin önemine dikkat çeken Eczacı Ayşen Dincer, günde 7-8 porsiyon sebze-meyve tüketmeyen bir çocuğun mutlaka multivitamin takviyesine ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Özellikle kış aylarında bağışıklık için önem taşıyan D vitamini alımının da azaldığını hatırlatan Ecz. Dincer, bu dönemde D vitamini takviyesiyle birlikte çinko, C vitamini, bakır, selenyum ve E vitamini gibi vitamin ve minerallerin beraber kullanımının önem taşıdığını aktardı.

Güvenilir bir markanın

multivitaminleri seçilmeli

Bağışıklığın en büyük savaşçılarının beslenme ile birlikte vitamin ve minerallerin yeterli ve dengeli alımının olduğunu belirten Eczacı Ayşen Dincer, E vitamini, turunçgil bioflavonoidleri ve üzüm tohumu ekstraktı gibi güçlü antioksidanların da bağışıklık sisteminde önemli rolü olduğunun altını çizdi. Günümüzde paketli gıda tüketimi, öğün atlama gibi sebeplerle yetersiz beslenen birçok çocuk, vücudun günlük ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri alamadığını hatırlatan Dincer, “Bu nedenle çocukların yaşlarına uygun, günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarına yanıt veren, koruyucu, renklendirici, maya içermeyen ve güvenilir bir markanın ürettiği destekleri kullanmaları, hastalıklardan korunmalarının yanında fiziksel ve bilişsel gelişimleri için oldukça önem taşıyor” dedi. Dincer, ebeveynlerin çocukları için vitamin alırken tekli ve yüksek doz tercih etmek yerine çocukların ihtiyaca yönelik olarak uygun dozda hazırlanmış multivitaminleri tercih etmesi gerektiğini de kaydetti.