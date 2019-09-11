Çocuklarda görme bozukluğu

Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, göz sağlığının okul başarısı üzerindeki etkileri konusunda aileleri bilinçli yaklaşmaya davet etti, çocukların göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gözpınar, eğitim çağındaki bir çocuğun başarı sağlaması için, ruhsal olgunluğa erişmiş, fiziksel fonksiyonlarının sağlıklı çalışıyor olması gerektiğini bildirdi. Gözpınar, ‘Çocuklar, okuma ve yazma başta olmak üzere okul yıllarında birçok şey öğrenirler, görme burada anahtar role sahiptir. Ayrıca spor ve oyun aktiviteleri için de görme çok önemlidir. Çocuk görme duyusunu okulda aktif olarak kullanır, bu fonksiyondaki zayıflık hem öğrenme güçlüğüne hem de performans düşüklüğüne sebep olur. Okul çağındaki çocukların 6 aylık aralıklarla düzenli göz muayenesinden geçirilmesi ve göz sağlığının kontrol altında tutulması gerekir’ dedi. Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, ‘Bir çocuktaki göz bozukluğu okulda geçirilen zamanda öğretmen, evde ise ebeveynler tarafından gözlemlenerek tespit edilebilir. İlkokul çağındaki çocukların 1/4‘ünde görme problemi vardır ve bu nedenle düzenli göz muayenesi gereklidir. Bu dönemde yapılan düzenli göz muayeneleri ile rahatsızlık zamanında teşhis ve tedavi edilerek çocuğun okul motivasyonu artırılabilir’’ ifadelerini kullandı. Gözpınar, ‘Çocuklarda yakın görme problemleri, okumadan kaçma, isteksizlik, yorgunluk ve baş ağrıları oluşabilir. Bazı çocuklara okuma güçlüğü nedeniyle yanlışlıkla hiperaktiviteye bağlı dikkat eksikliği tanısı koyulabilir. Okul yıllarında görme çok hızlı değişebilir. Bu dönemde en çok görülen bozukluklar, yakın görmede sıkıntı (hipermetropi), uzak görmede sıkıntı (myopi) ve bazen de düzensiz görme (astigmatizma) olarak sayılabilir. Ayrıca düzeltilmemiş görme problemleri disleksi ve konuşma problemlerinde de artışa sebep olur’ diye konuştu.