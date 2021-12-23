ÇOCUKLARDA BACAK AĞRISINA DİKKAT!

Çocukluk çağının belirli dönemlerinde akşamları ve sıklıkla da gece yattıktan sonra en sık diz çevresinde olmak üzere tüm eklemlerde olabilen ağrı şikayeti nadir değildir. Büyüme ağrısının tam bir tanı kriteri olmadığı için görülme sıklığı birçok yayında geniş bir aralıkta bildirilmiştir. Bununla birlikte özellikle 4-6 yaş arası neredeyse 3 çocuğun birinde büyüme ağrısı görülebildiği yayınların birçoğunda yazılmıştır. Büyüme ağrısının sebebi bilinmemektedir. Ancak tekrarlama eğiliminde olan bu ağrılar uzadığında veya ailenin uykusu bozacak şiddette olduğunda endişe uyandırır. Hızlıca yapılan internet taramalarının bir bölümündeki muhtemel tanı listesinin sabıkalı tanıları ailenin endişesini daha da arttırır. Çocuk uzmanları ile birlikte ortopedi uzmanları bu durumda sık başvurulan profesyonellerdir.

Büyüme ağrısı mı?

Yoksa bir hastalığa bağlı ağrı mı?

Ailelerin en temel sorusu budur. Şikayetin ayrıntılı dinlenmesi, basit fizik muayene uzman doktor için çoğu zaman tanıda bir tetkik gerekip gerekmediğine karar vermede yeterlidir. Büyüme ağrıları en sık akşamları dinlenmeye geçildiğinde, çoğu zaman gece uykuda başlar. Çocuk belirli bir bölgeyi işaret etse de kısa süre içinde başka bir bölgede de ağrı olduğunu söyleyebilir. Özellikle annelerin iyi bir ışıkta söz konusu bölgede şişlik, morluk, kızarıklık görmemesi basit ovalama veya basit ağrı kesiciler ile ağrının 30-40 dakika içinde azalarak çocuğun uykuya dalması, sabah kalktığında hiçbir şikayeti olmadan her zamanki aktivitesine devam etmesi büyüme ağrısı için çok tipiktir. Aynı gece birkaç kez ağrının olması bir hafta içinde birkaç kez tekrarlaması da ailelerin sık anlattıkları arasındadır. Çocuğun endişesi arttırılmadan yapılacak nazik muayenede uzman hekim bölgeye yakın eklemlerde şişlik, renk değişikliği veya hareket azalması olup olmadığına bakar. Yine nazik elle muayenede çocuğun hassasiyetinin olmadığı, şikayetin olduğu bölgede şişliğin olmadığı saptanırsa ek tetkik yapılması gerekmeyebilir. Prof. Dr. Bülent Dağlar sözlerine son olarak şunları ekledi;''Önceden de belirttiğimiz gibi bir süre tekrarlama ihtimaline karşı uyanık olunması ağrının aynı özelliklerle tekrarlaması halinde masaj ve basit ağrı kesicilerin kullanılması çoğunlukla yeterlidir.Bununla birlikte gece başlayan ağrı sabah ve gündüz de devam ediyorsa, bölgede renk değişikliği veya şişlik varsa, yakın eklemlerde hareket kısıtlılığı oluşmuşsa, aynı bölgede ısrar eden bir ağrı tarifleniyorsa, ağrı şiddeti giderek artıyor ve 3-4 günden daha fazla uzamışsa, sistemik semptomlar dediğimiz iştahsızlık, ateş ve huzursuzluk eşlik ediyorsa bir ortopedi uzmanının fikrini almak gerekir. Bu durumlarda sıklıkla kan tetkikleri ile birlikte görüntüleme yöntemlerine de başvurulması gerekebilir. En uygun tetkike uzman hekim karar verecektir'' dedi.