Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99584
ALTIN
264.089
DOLAR
5.5291
STERLİN
6.7399
EURO
6.1911

Çocuklar risk altında

YOZGAT Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Nihan Coşkun, kız cinsiyet, yaş küçüklüğü, fiziksel ya da zihinsel engel, içine kapanıklık, anne-babanın yeterli sevgi, ilgisini almayan çocukların risk altında olduğunu söyledi.

Çocuklar risk altında

YOZGAT Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Nihan Coşkun, kız cinsiyet, yaş küçüklüğü, fiziksel ya da zihinsel engel, içine kapanıklık, anne-babanın yeterli sevgi, ilgisini almayan çocukların risk altında olduğunu söyledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
11 Okunma
Çocuklar risk altında

Psikiyatri Uzmanı Coşkun, günümüzde tüm dünyada çocuk istismarının resmi verilerin de dışında daha yüksek boyutta olduğunun bilindiğini, her 8 çocuktan 1’inin cinsel istismara maruz kaldığını bildirdi. Coşkun, Yozgat Şehir Hastanesi çalışanlarına yönelik seminer verdi. Coşkun, ‘’Çocuğun kendinden yaşça büyük bir yetişkin ya da çocuk tarafından maruz bırakıldığı, çocuğun hazır olmadığı ve anlayamayacağı her türlü eylem, o kişinin ya da başka birinin cinsel hazzı için kullanılmışsa, buna çocuğun cinsel istismarı” denildiğini vurguladı. Dünyada cinsel istismar sıklığı yüzde 11.8 olarak bildirilmesine rağmen, gerçek rakamların bildirimlerin 30 katı olduğu belirten Nihan Coşkun, “Aslında her 8 kişiden birinin çocukluk çağında cinsel istismara uğradığı tahmin edilmektedir. Kız cinsiyet, yaş küçüklüğü, fiziksel ya da zihinsel engel, içine kapanıklık, anne ve babanın yeterli sevgi ve ilgisini almayan çocuklar risk altındadır. Yine parçalanmış/çatışmalı aile, ebeveynin alkol madde kullanımı, dar ve kalabalık yaşam alanları da aileye ait risk etmelerindendir” diye konuştu.
İSTİSMARIN ETKİLERİ
Psikiyatri Uzmanı Nihan Coşkun, cinsel istismarın etkilerine de dikkati çekerek, “Özgüvende azalma, depresyon, kaygı, travma sonrası stres bozukluğu, uyku bozuklukları, kabuslar, okul başarısında düşme, idrar ya da dışkı kaçırma sorunları çocuk istismarının yansımasıdır. Erişkinlerin istismarın işaretlerini görmezden gelmesi, çocuğun suçluluk, korku, utanç duyguları nedeniyle istismarı dile getirememesi istismarın ve neden olduğu ruhsal yaralanmanın artmasına neden olur. Bazı durumlarda ise ailenin ve toplumun tepkisi istismarın kendisinden daha yaralayıcı olabilir” diye konuştu.
NE YAPMALIYIZ?
İstismara uğrayan çocuk kimsenin ona inanmayacağını ve destek olmayacağını düşünebildiğini, kendini suçladığını ve ailesinin de onu suçlayacağından endişe ettiğini belirten Nihan Coşkun, “Görmezden gelmemeli, gözümüzü dikmeliyiz. İstismarcılar çoğunlukla şüphe etmeyeceğiniz insanlardır. Bu nedenle erişkinlerde dikkat edip uyarmamız gereken davranışları öğrenmeliyiz. Çocuğa uygun yaşta cinsel eğitim ve mahremiyet eğitimi vermeli ve en önemlisi onu rahatsız eden bir dokunuşa hayır diyebileceğini ve ‘hayır’ larına saygı duyulması gerektiğini öğretmeliyiz. Eğer bize anlatırsa sakin kalıp dinlemeli, ona inandığımızı, bunun onun suçu olmadığını, onu sevdiğimizi ve hep yanında olacağımızı hissettirmeliyiz. Verdiği bilgileri o istemeden kimseyle paylaşmayacağımızı söylemeli, rızasını almadan dokunmamalı ve olayı anlatırken gereksiz detaylar ve ‘neden?’ sorusundan kaçınmalıyız” diye konuştu.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın Bebek Dostu İl
Altın Bebek Dostu İl
Kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Kök hücre ve kan bağışı kampanyası
184 sağlık personeli
184 sağlık personeli
Valiliğe emzirme odası
Valiliğe emzirme odası
Hastanede tatbikat
Hastanede tatbikat
Hastanenin konukları
Hastanenin konukları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim