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Çocuk servisi renklendi

Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Servisi ‘Çocuk Gülerse Dünya Güler’ sloganı ile renklendirildi.

17 Aralık 2021 Cuma 00:51
Çocuk servisi renklendi

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, doğduğu andan itibaren hayatımızın en değerli parçası çocukların her güzel anına şahitlik ettiğimiz gibi hastalık dönemine de şahitlik etmekte olduğumuzu hatırlattı. Kozan, ‘’Evinden arkadaşlarından oyuncaklarından belirli bir süre uzak kalan çocuklarınızın kendilerini daha sıcak bir ortamda hissetmeleri için Yozgat Şehir Hastanesi Ailesi olarak Çocuk Cerrahi Uzman Dr. Bayram Mersinli ve Çocuk Cerrahi Servisi ekibi tarafından servisimiz görseller ile daha renkli hale getirilmiştir. Her şey bugünün yarını yarının umudu olan çocuklarımız içindir’’ dedi. Kozan, Çocuk Cerrahi Servisini  ziyaret ederek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

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