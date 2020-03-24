Çocuk Psikolojisine dikkat!

Güler, sadece ülkemiz için değil, tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını ve bu salgının insanlar üzerindeki etkilerinin neler olabileceği, tüm yönleriyle araştırıldığını hatırlattı. Güler, ‘’Hayatımızda olağan dışı olaylar oluyorsa, olağan dışı tepkiler vermek bir dereceye kadar normal tanımlanabilir. Beklenmedik durum karşısında, hiç kaygı yaşanmıyorsa ya da diğer uçta aşırı tepkiler gösteriliyorsa; her ikisi de içinde bulunulan durumun üstesinden gelmeye engel olacaktır. Korona virüs salgını ile ilgili algılanan tehlike karşısında, bir miktar endişe beraberinde önlem almayı sağlayacağından bu kaygı gerekli ve işlevseldir. Ancak, tehlikenin gerçekte olduğundan daha fazla algılanması ve baş edebilme gücünün ise gerçekte olduğundan az olduğu inancı, kişiyi kaygı ve paniğe sürükler. Kamu spotlarında yer aldığı şekliyle korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir’’ dedi. Uzman Klinik Psikolog Emel Güler, çocuklar anlamlandıramadıkları durumlar karşısında nasıl tepki vereceklerini yetişkinleri gözlemleyerek karar verdiklerini, yetişkin tepkilerini model aldıklarını hatırlattı. Güler, ‘’Bu nedenle anne babalar öncelikle, kendi tepkilerini gözden geçirmelidir. Anne babalar aşırı kaygılıysa, kaygı ile baş etmekte zorluk yaşıyorsa, alınması gereken koruyucu tedbirleri abartılı bir şekilde uyguluyorsa, çocukların sakin ve güvende hissetmelerine yardımcı olamazlar. İletişim kanalları aracılığıyla, doğruluğu kanıtlanmadan paylaşılan her türlü bilgi panik ve kaygının artmasına neden olur. Anne babalar, çocuklarının gelişimlerine uygun olmayan, gereğinden fazla haber ve bildirime maruz kalmalarına engel olmalıdır. Bununla birlikte yaşanılan gelişmelerden tamamen uzaklaşıp, hiçbir şey olmamış gibi davranmak da sakıncalıdır’’ ifadelerini kullandı. Uzman Klinik Psikolog Emel Güler, etkileri belki de, çok uzun yıllar devam edecek olan korona virüs salgınının, tüm bireylerde olduğu gibi çocukların da hayatlarının bir dönemine damgasını vurduğunu, yaşam, içinde bulunduğumuz ‘an’lardan oluştuğunu, çocukların, sağlıklı bir şekilde ‘an’a tanıklık etmelerine olanak sağlanması gerektiğini bildirdi. Uzman Klinik Psikolog Emel Güler, ‘’Korona virüs, bize nasıl zarar verebilir, Hangi yollarla ve ne şekilde bulaşır, Hangi tedbirler alınmalıdır, gibi merak edilen ve kaygıya neden olan tüm olası durumlar, çocukların gelişim seviyelerine uygun biçimde konuşulmalı ve soruları cevaplandırılmaya çalışılmalıdır. Çocuğa gerekli önlemler alındığında güvende olduğu ve durumun kontrol edilebilir olduğu mesajı verilmelidir’’ diye konuştu.