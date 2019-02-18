Çocuk Kanseri anlatıldı

Şahin, çocukluk çağı kanserleri tüm kanserlerin yüzde 1’ini oluşturduğuna dikkat çekerek, ‘’Yetişkinlerde tümörler çocuklardan 100 kat daha sıktır ve görülen tümör tipleri farklıdır. Örneğin meme, akciğer kanserleri çocuklarda görülmez. Çocuk tümörlerinde tedavi ile yüzde 60-70 oranında tam şifa elde edilmektedir. Kanser, çocuklarda yetişkinlere oranla çok daha nadirdir ama yine de enfeksiyonlar, kalp hastalıkları ve kazalardan sonra 4. en sık ölüm sebebidir’’ dedi.

Dr. Şahin, Türkiye’de ve tüm dünyada çocukluk çağında en sık görülen hastalığın lösemi olduğunu vurgulayarak, yurdumuzda ikinci sıklıkta lenf bezi kanserlerinin görüldüğünün altını çizdi. Şahin, ‘’Onu sırasıyla sinir sistemi tümörleri, nöroblastom, Wilms tümörü ve yumuşak doku sarkomu izler. Kemik, deri, göz ve karaciğer tümörleri ise daha nadirdir. Kanser teşhis ve tedavisindeki önemli gelişmeler ile günümüzde çocukluk çağı kanserlerinin erken tanı alan olgularda sağ kalım oranlarının belirgin bir şekilde yüksek olduğu görülmektedir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, çocukluk çağı kanser yükünün daha önceki değerlendirmelere göre daha yüksek rakamlara ulaştığını açıkladı. Dünya çapında her yıl 15 yaşın altındaki kişilerde yaklaşık 215 bin vakaya, 15-19 yaş grubu içinde yaklaşık 85 bindir vakaya rastlanılmaktadır’’ diye konuştu.

