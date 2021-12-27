Çocuk Acili renklendi

Yozgat Şehir Hastanesi personelleri daha önce Çocuk Servisini renklendirmişti. Hastane personelleri bu sefer Çocuk Acilini renklendirdi. Çocukların değerli ve özel olduğunu ifade eden Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, ‘Çocuk Gülerse Dünya Güler’ anlayışıyla çocuk aciline renk katarak, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak istediklerini belirtti. Kozan, ‘’Son dönemlerde pandemiden dolayı insan psikolojisini olumsuz etkileyen ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu süreçten özellikle çocuklarımızın en az seviyede etkilenmesi, zihinsel ve fiziksel anlamda sıkıntıya girmemeleri, onların mutlu, huzurlu ve güzel bir şekilde hayata bakmaları, kendilerini güvende hissetmeleri için çocuk acilimize çocuklarımız için renk kattık’’ dedi. •Sümeyye İlhan•