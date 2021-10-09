Çocuğunuzu emzirin!

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, anne sütünün bebekler üzerindeki olumlu etkilerini anlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından bebek ve çocuk sağlığına yönelik sağlıklı beslenme, doğru uygulamaların yerleştirilmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesi amacıyla 1991 yılından itibaren ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları’ programının yürütüldüğü hatırlatıldı. Program çerçevesinde, Yozgat’ın yapılan çalışmalara bağlı olarak 2005 yılında ‘Bebek Dostu il’ unvanı, 2019 yılında ‘Altın Bebek Dostu İl’ unvanı aldığı hatırlatıldı. Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ‘’Amacımız ilk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında da uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber 2 yaş ve ötesine kadar bebeklerin emzirilmelerini tavsiye etmektir. Aynı zamanda 6. aydan sonra da bebeklerin, anne sütü ile birlikte, uygun tamamlayıcı besinlerle nasıl besleneceğini aktarmak, geleceğimiz olan çocuklarımızın, kendileri için en ideal besin olan ‘Anne Sütü’ ile beslenmelerini sağlayarak, sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır’’ denildi. 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında Yozgat’ta kamu kurumları ‘Bebek Dostu Destekleyici Kuruluşlar’ bünyesindeki emzirme odaları ziyaret edilerek, kurum personelleri ve vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.