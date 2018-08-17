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Çevre iller örnek alıyor

YOZGAT’ta Anne Dostu Hastane unvanı alan hastaneler çevre illere rol model olmaya başladı.

Çevre iller örnek alıyor

YOZGAT’ta Anne Dostu Hastane unvanı alan hastaneler çevre illere rol model olmaya başladı.

17 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Çevre iller örnek alıyor

Yozgat Şehir Hastanesi, Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi ile birlikte sayı olarak Yozgat, ülke genelinde Anne Dostu unvanı alan iller arasında ikinci sıraya yükseldi. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, Akdağmadeni, Sorgun Devlet Hastaneleri ve Yozgat Şehir Hastanesini gezerek, yöneticilerle, sağlık çalışanlarımızla fikir alışverişinde bulundu. Örnek rol model olarak Yozgat’a gelmek istediklerini belirten ekip, tek kişilik doğumhane, gebe sınıflarını gezdiler, hastanelerdeki uygulamaları beğendiklerini ifade ettiler. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, ‘’Yozgat’ımızın Anne Dostu Hastane sayısıyla 2.sıraya yükselmiş olması bizleri gururlandırdı. Çevre ilimiz olan Sivas ekibinin de rol model olarak ziyaretimize gelmesi de bizi ayrıca onurlandırmıştır. Anne Dostu Hastanemizde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum“ dedi.

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