Çay saati uygulaması

Yozgat Şehir Hastanesi personeline yönelik Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, makamında personele çay ikram edip, sohbet ediyor. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, makamında Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ile birlikte, Ortopedi ve Genel cerrahi servis hemşirelerini ağırladı. Çay saatine katılan personel, samimi bir ortamda beklentilerini ve şikayetlerini iletti. Çay saatine katılan personel, bu etkinlikten çok memnun kaldıklarını, Kozan’a böyle bir imkanı sundukları ve yakinen ilgilendikleri için teşekkür ettiler. Başhekim Kozan, çalışma şartlarının, personelin moralinin kendileri için çok önemli olduğunu ve her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi.