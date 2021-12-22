Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çay saati uygulaması

Yozgat Şehir Hastanesi’nde başlatılan ‘çalışanlarıi’ uygulaması devam ediyor.

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:15
Çay saati uygulaması

Yozgat Şehir Hastanesi personeline yönelik Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, makamında personele çay ikram edip, sohbet ediyor. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, makamında Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ile birlikte, Ortopedi ve Genel cerrahi servis hemşirelerini ağırladı. Çay saatine katılan personel, samimi bir ortamda beklentilerini ve şikayetlerini iletti. Çay saatine katılan personel, bu etkinlikten çok memnun kaldıklarını, Kozan’a böyle bir imkanı sundukları ve yakinen ilgilendikleri için teşekkür ettiler. Başhekim Kozan, çalışma şartlarının, personelin moralinin kendileri için çok önemli olduğunu ve her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Çay Saati UygulamasıIlerigazetesiAralıkçarşambaYozgat Şehir HastanesÇay SaatiBaşhekimUzman Dr. Mustafa KozanSağlıkçalışanlarPersonellerElif TinelMoral
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başhekimden ikram
Başhekimden ikram
HASTALARA TAKiP
HASTALARA TAKiP
UZMAN OLDU, PASTA KESTi
UZMAN OLDU, PASTA KESTi
Teknikerler günü
Teknikerler günü
Sağlık kuruluşları denetlendi
Sağlık kuruluşları denetlendi
Çocuk servisi renklendi
Çocuk servisi renklendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim