Canlandırma Ekibi Hazır

Katılımcılara bakanlık onaylı sertifika dağıtıldı. Bakanlıktan görevlendirilen ekip, eğitim sonrasında Bozok Üniversitesi Hastanesi, Sorgun Devlet Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım, ameliyathane ve doğumhane servislerine değerlendirme ziyaretinde bulundu. Kurs Sorumlusu Bakanlık Eğitmeni Dr. Hakan Uludağ, Türkiye’de bebek ölüm sayılarını azaltmak, yenidoğanlarda problemlere nasıl müdahale edileceğini öğreterek, bilgilerin güncellenmesini amaçladıklarını söyledi. Uludağ, ‘’Toplumdaki ekonomik ve sosyal durumun iyileşmesi ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ile bebek ve çocuk ölümlerinde azalmalar görülür. Erken tanı ve tedavi, gebelik ve doğum sırasında verilen bakımın iyileştirilmesi gibi sağlık ile doğrudan önlemler alınarak ölümler azaltılabilir. Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmekte ve bunların yüzde 23’ü doğum sonrası solunumun, kalbin durması yani asfiksiye bağlı kaybedilmektedir’’ dedi.

Eğitmen Dr. Uludağ, doğumu izleyen dakikaların, bebeğin rahim dışındaki yaşama uyum sağlamasına yardım edilmesi gereken kritik dakikalar olduğuna da dikkat çekti. Uludağ, ‘’Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurur. Her yenidoğanın, yeterli bir resütasyona (canlandırmaya) hakkı vardır. Bu ise doğum odasında uygun gereçlerin her an hazır olmasıyla birlikte, burada çalışan sağlık personelinin yenidoğan canlandırmasında becerili olmalarını ve bir ekip olarak uyumlu çalışabilmelerini gerektirir” diye konuştu,

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ise, her doğum salonunda eğitilmiş en az bir personelin mutlaka bulunmasının amaçlandığını hatırlattı. Şahin, ‘’Asfiksiye bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılında başlatılmış olan Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında yer alan uygulayıcı eğitimleri yaygınlaştırılmıştır. 2014 yılı sonu itibariyle 2 bin 310 uygulayıcı kursunda, 47 bin 382 sağlık personeli eğitilmiştir. Doğum odasındaki herkesi hedefleyen bu eğitim programının, ülkemizde doğumda gelişebilecek yenidoğan mortalitesini ve asfiksinin yol açacağı sekelleri en aza indirebilme konusunda önemli bir yer tuttuğu gerçektir” ifadelerini kullandı.