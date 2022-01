CAN GÜVENLİĞİ KALMADI

Hemşire Ömür Erez’e Allah’tan rahmet dileyen, kederli ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı temennisinde bulunan Necip Taşkın, sağlık çalışanlarına saldırılara karşı hiçbir kurumun harekete geçmediğini, hatta serbest bırakıldıklarını ifade ederek, bu canilerin toplum sağlığı açısından tehlikeli olduklarına işaret etti. Daha öncede hemşireyi rahatsız ettiği ve 20 suç kaydının bulunduğu belirtilen saldırgan Rahmi Uygun ve onun gibi hasta ruhlu insanlara karşı sağlık çalışanlarının korunamadığını belirten Taşkın, sağlık çalışanlarına şiddetin boyutlarının arttığını ve bunun da sağlık çalışanlarını korkuttuğuna değinerek, sağlık çalışanlarına şiddeti kabul etmediklerini ve buna alışmayacaklarını söyledi. Necip Taşkın, “Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu bozan, sağlık hizmetlerinin veriminin düşmesine neden olan ve halk sağlığı açısından da çeşitli olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olan, her türlü şiddet olaylarının önlenmesi ve sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması açısından Sağlık Bakanlığı gerekli her türlü önlemin alınması için çalışma başlatmalıdır. Sağlık çalışanlarının can güvenliği kalmadı. Bilinmelidir ki bu şiddet olayları canımıza tak etti! Artık yeter!” dedi.