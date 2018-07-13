Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89571
ALTIN
194.683
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.4102
EURO
5.6468

Çalıştaya katıldık

SAMSUN İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dijital Hastane ve E-Nabız Çalıştayına Yozgat Sağlık Müdürlüğü ekibi katıldı.

Çalıştaya katıldık

SAMSUN İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dijital Hastane ve E-Nabız Çalıştayına Yozgat Sağlık Müdürlüğü ekibi katıldı.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
26 Okunma
Çalıştaya katıldık

Samsun’da düzenlenen Hımss Dijital Hastane ve E-Nabız Çalıştayına Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü de katılım gösterdi. Samsun’da gerçekleştirilen çalıştaya Kamu Hastaneleri Başkanı Cahit Bekir Kayhan, hastane başhekimleri, müdürler ve birim sorumluları katıldı. Çalıştayda yeni nesil sağlık hizmetleri, tıbbi teknolojiler ve dijital hastane hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Deneyimlerini paylaşıyorlar
Deneyimlerini paylaşıyorlar
Robot ile yürüyorlar
Robot ile yürüyorlar
Medya faaliyetleri değerlendirildi
Medya faaliyetleri değerlendirildi
Bilgi işlem hızlandı
Bilgi işlem hızlandı
Sağlık çalışanlarına eğitim
Sağlık çalışanlarına eğitim
Bölgeye hizmet
Bölgeye hizmet

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim