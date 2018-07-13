Çalıştaya katıldık

Samsun’da düzenlenen Hımss Dijital Hastane ve E-Nabız Çalıştayına Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü de katılım gösterdi. Samsun’da gerçekleştirilen çalıştaya Kamu Hastaneleri Başkanı Cahit Bekir Kayhan, hastane başhekimleri, müdürler ve birim sorumluları katıldı. Çalıştayda yeni nesil sağlık hizmetleri, tıbbi teknolojiler ve dijital hastane hakkında katılımcılara bilgiler verildi.