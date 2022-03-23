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Çalışmalar start aldı

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Belde Belediyesi tarafından başlatılan bakım onarım işleri sağlık ocağının tadilatı ile devam ediyor. 

23 Mart 2022 Çarşamba 00:40
Çalışmalar start aldı

Belediye Başkanı Oğuz Ünal'ın talimatları ile başlatılan beldenin yıllardır bakımsızlıktan  virane olmuş sağlık ocağın da bakım çalışmaları başladı. Belde de bulunan virane yerlerin bakım çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten Ünal, "Beldemizde bulunan Sağlık Ocağımızın camlarının kırık kapılarının sökük ve çevresindeki yağmur oluklarının kullanılmaz halde olması utanç verici bir durum. Sağlık Ocağımızın bakım onarım işlerini inşallah en kısa sürede bitereceğiz. Çalışmalarımızı tamamladıktan sonra zarar verenlerin takibini yapmak için de Sağlık Ocağımıza dört adet kamera ve döner başlıklı spottum kamera takımı yapılacak. Takılacak olan kameralar ile zarar veren kişilerin tesbiti yapılarak gerekli yaptırımlar uygulanacak. Devletimizin her yatırımına ve her kuruşuna  biz beytülmal olarak bakıyoruz orda yetimin hakkı olduğunu biliyoruz  ve sahip çıkmak en başlıca görevimizdir" şeklinde konuştu.
 

Son Güncelleme: 22.03.2022 17:41
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