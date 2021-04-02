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Çalışmalar değerlendirildi

YOZGAT Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Pandemi önlemleri alınarak yapıldı.

02 Nisan 2021 Cuma 00:21
Çalışmalar değerlendirildi

 Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Parlak, toplantıya başkanlık etti. Yozgat Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İŞKUR, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yerköy Devlet Hastanesi, Kamu Hastaneleri Başkanlığı temsilcileri ile birlikte TRSM çalışanları toplantıda hazır bulundu. Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen toplantı da, 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilirken 2021 yılı için yapılması gerekenler de istişare edildi.

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